Световое шоу показали на фасаде открывшейся библиотеки Маяковского

Библиотека им. Маяковского открылась после реконструкции 9 октября. Фото: google.maps

Библиотека им. Маяковского открылась после реконструкции 9 октября. Фото: google.maps

На фасаде открывшейся после ремонта библиотеки имени Маяковского устроили красочное световое шоу.

Световое шоу со сложными проекциями показали петербуржцам накануне вечером, 21 октября, на фасаде здания библиотеки на набережной Фонтанки, 44. Его повторят и сегодня, в 18:00.

Изначально шоу планировали провести в день открытия обновленной библиотеки, его его пришлось перенести.

Как сообщили в библиотеке, самый лучший вид на световое шоу открывается с противоположной стороне Фонтанки. Петербуржцам посоветовали запастись горячим чаем в термосе, чтобы не замерзнуть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в библиотеку имени Маяковского пришли первые читатели. В обновленном здании на набережной Фонтанки, 44 расположился фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы.