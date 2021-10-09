В библиотеку имени Маяковского пришли первые читатели

Сегодня библиотека имени В.В. Маяковского приняла первых читателей до официального открытия после реконструкции. Она продолжалась на продолжается в течение трех лет. Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга сообщает, что в обновленном здании на набережной Фонтанки, 44 расположился фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы.

В новую отремонтированную библиотеку на набережной Фонтанки уже пришли первые посетители. Библиотека оснащена самым современным оборудованием. Здесь присутствуют станции самообслуживания, монорельсовый телелифт для транспортировки книг, а также гардероб, который сам распознает лица по Face-ID. Кроме того в библиотеке есть большой мультимедийный зал для проведения лекций, концертов и тренингов.

«Библиотека Маяковского — одна из лучших не только в Петербурге, но и в стране, это флагман нашего библиотечного сообщества. Она взяла курс на инновационное развитие, внедряет новые подходы в работе с читателями, соответствует их ожиданиям и потребностям», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Фонд библиотеки на настоящий момент — более 350 тысяч книг и журналов. При этом в ее распоряжении есть единый электронный каталог, в котором находится 14 млн книг, а также имеется доступ к базам данных архивов, музеев и других библиотек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что самый первый кинотеатр сети «Мираж Синема» в Петербурге, находящийся в здании на Большом проспекте Петроградской стороны, откроется после реконструкции в декабре.