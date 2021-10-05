Первый кинотеатр сети «Мираж Синема» в Петербурге откроется в декабре после реконструкции

Первый кинотеатр сети «Мираж Синема» в Петербурге откроется в декабре после реконструкции
Кинотеатр находится в историческом здании на Большом проспекте Петроградской стороны. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Самый первый кинотеатр сети «Мираж Синема» в Петербурге, находящийся в здании на Большом проспекте Петроградской стороны, планируется открыть в декабре. Там проводится масштабная реконструкция.

Работы уже подходят к концу, полное окончание намечено на середину ноября, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу сети кинотеатров.

Гендиректор сети кинотеатров Виктор Рудман заявил, что к обновлению первого кинотеатра, который находится в историческом здании, подходят с особым трепетом. В обновленном кинотеатре появится семь залов с современным дизайном вместо четырех, а также бары и рестораны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в июле суд Санкт-Петербурга назначил наказание владельцам кионотеатра «Мираж» по адресу: г. СПб, ул. Балканская, д. 17 в виде административного приостановления деятельности на срок 17 суток.

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