«Мираж» в Купчино ответит за нарушение COVID-ограничений

«Мираж» в Купчино ответит за нарушение COVID-ограничений
В помещении не соблюдают дистанцию: посетителей сажали совсем рядом. Фото: Pixabay

Кинотеатр «Мираж» в торговом центре «Балкания Нова» временно закрыли еще в июне. Его администрацию привлекли к ответственности.

Так 18 июня, во время рейда по соблюдению санэпидемправил во время пандемии COVID-19, Комитета по контролю за имуществом, Роспотребнадзор и полиция обнаружили, что люди, посещающие кинотеатр ходят без масок. В помещении не соблюдают дистанцию: посетителей сажали совсем рядом. Об этом сообщают «Невские новости».

В «Мираже» не было графика дезинфекции ТЦ и проведения уборки. Так суд Петербурга привлек хозяев к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ проверил кафе и концертные площадки. В выходные Комитет по контролю за имуществом Северной столицы вместе с Роспотребнадзором и полицией провели рейды в Василеостровском и Центральном районах Петербурга.

кинотеатр "Мираж" Комитета по контролю за имуществом купчино полиция Роспотребнадзор


 

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