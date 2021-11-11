В Невском районе за месяц ликвидировали шесть незаконных свалок

Со свалок удалось вывезти огромное количество мусора — 2,89 тыс. куб. м.

Администрация Невского районе за октябрь 2021 года ликвидировала шесть несанкционированных свалок. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что общая площадь освобожденных от мусора территорий составляет 2,3 тысячи квадратных метров. Объем вывезенных отходов – 2,89 тысяч куб. м.

В администрации отметили, что несанкционированные свалки находились на Приневской улице, в районе дороги на станцию «Нева»; по проспекту Большевиков у домов 32, 42, 70; на Октябрьская набережной у дома 26, корпус 5; по улице Складской, дом 6. Также власти продолжают решать вопрос по ликвидации золоотвала на территории, ограниченной Дальневосточным проспектом, улицами Зольной, Складской и Еремеева. Ожидается, что оттуда увезут около 30 тыс. куб. м зольных отвалов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове ликвидировали крупную незаконную свалку.