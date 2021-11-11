Из Эстонии в Ленобласти пытались ввезти полтысячи пачек масла и вино

Из Эстонии в Ленобласти пытались ввезти полтысячи пачек масла и вино
Масло и вино изъяли. Фото: СЗТУ

Рыночная стоимость изъятых товаров составляет 300 тысяч рублей.

На таможенном посту в Кингисеппском районе проверяли рейсовый автобус, ехавший из Эстонии, и сделали удивительную находку. В тайном грузовом отсеке хранились продукты, запрещенные для перевозки. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Кингисеппской таможни.

Известно, что в автобусе пытались провезти 460 упаковок финского масла и шесть бутылок итальянского вина. Рыночную стоимость всей продукции оценили в 300 тысяч рублей.

Водитель пояснил, что его попросили перевезти товар до указанного адреса. Теперь ему предстоит стать фигурантом административного разбирательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кингисеппе сожгли более 560 кг санкционных продуктов из Европы. Все продукты сожгли.

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