Жительница блокадного Ленинграда рассказала о непростой жизни в ДНР

Пожилая женщина уверяет, что нынешняя блокада страшнее чем та, что была в прошлом столетии.

Жительница блокадного Ленинграда Валентина Семенова, проживающая сейчас в ДНР, призналась, что ей было не так страшно во время Великой Отечественной войны, как сейчас. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает ЛенТВ24.

Некоторые ветераны, пережившие блокаду Ленинграда, сейчас вынуждены находиться под обстрелами в ДНР. Это для многих вторая блокада, но теперь уже украинская.

«Какая блокада страшнее? Эта еще страшнее»,

— уверяет Семенова.

Она рассказала, как им порой приходится прятаться в бомбоубежище. Однажды на глазах блокадницы чуть не умерла ее соседка.

«В детстве я еще не так осознавала происходящее. Могла даже в небо смотреть, чтобы посмотреть куда стреляют. А тут я боюсь»,

— признается женщина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков прокомментировал слова о возможном присоединении ДНР и ЛНР к России.