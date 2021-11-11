Жительница блокадного Ленинграда рассказала о непростой жизни в ДНР

Пожилая женщина уверяет, что нынешняя блокада страшнее чем та, что была в прошлом столетии.
Жительница блокадного Ленинграда Валентина Семенова, проживающая сейчас в ДНР, призналась, что ей было не так страшно во время Великой Отечественной войны, как сейчас. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает ЛенТВ24.
Некоторые ветераны, пережившие блокаду Ленинграда, сейчас вынуждены находиться под обстрелами в ДНР. Это для многих вторая блокада, но теперь уже украинская.
«Какая блокада страшнее? Эта еще страшнее»,
— уверяет Семенова.
Она рассказала, как им порой приходится прятаться в бомбоубежище. Однажды на глазах блокадницы чуть не умерла ее соседка.
«В детстве я еще не так осознавала происходящее. Могла даже в небо смотреть, чтобы посмотреть куда стреляют. А тут я боюсь»,
— признается женщина.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков прокомментировал слова о возможном присоединении ДНР и ЛНР к России.