Песков прокомментировал слова о возможном присоединении ДНР и ЛНР к России

По словам Пескова, в Кремле не планируют присоединять ДНР и ЛНР к России. Фото: kremlin.ru

По словам Пескова, в Кремле не планируют присоединять ДНР и ЛНР к России. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявления о скором присоединении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик к Российской Федерации.

По словам официального представителя Владимира Путина, в Кремле не осведомлены о подобных планах, информирует в понедельник, 6 июля, ТАСС. Тем не менее, Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва продолжит активно поддерживать регионы ДНР и ЛНР и оказывать им гуманитарную помощь.

Замглавы администрации президента также отметил, что ситуация на территории Донбасса по-прежнему остается напряженной. Автором высказывания о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ является экс-председатель совета министров ДНР Александр Бородай.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков прокомментировал исследование о гражданах России, которые живут за чертой бедности.