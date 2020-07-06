Песков прокомментировал исследование о россиянах, живущих за чертой бедности

Работа по снижение количества жителей России, имеющих низкий доход, является одной из первостепенных задач для правительства.

Комментировать численные данные пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал. Он не успел ознакомиться с материалом. Однако заверил, что никто не собирается сидеть сложа руки. Борьба с бедностью среди населения будет продолжаться. Но иногда планам мешают осуществляться некоторые события. К примеру, в настоящее время это пандемия коронавирусной инфекции, которая привела к серьезному экономическому удару по всем отраслям.

Также Песков напомнил о существовании национальных проектов, которые призваны бороться с бедностью.

Напомним, РИА-новости провели исследование и выяснили, что в 11 регионах РФ 20% жителей живут за чертой бедности. Средний показатель по России при этом составил 12%. За основу была взята информация за 2019 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрин рассказал, как бороться с бедностью в России.