Кудрин рассказал, как бороться с бедностью в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что идея о снижении НДФЛ для малоимущих граждан является малоэффективной в борьбе с бедностью. По его словам, изменение ставки НДФЛ не поможет тем, у кого и вовсе нет дохода.

Как заявил Кудрин, наиболее эффективными инструментами по борьбе с бедностью является выделения государственных субсидий по доходности на душу в семье.

А про идею об уменьшении налогообложения для низких зарплат он высказался, как о «косвенной мере в отношении бедных», а также отметил, что это все равно будет приветствоваться.

Ранее депутаты от ЛДПР разработали законопроект об отмене НДФЛ для тех, чей доход ниже двух МРОТ. Кроме того, глава банка ВТБ Андрей Кости предложил освободить малоимущих граждан от НДФЛ. В Минэкономразвития призвали проработать эту идею, а российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что над этим надо подумать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут отменить НДФЛ для малоимущих.