В России могут отменить НДФЛ для малоимущих

В России могут отменить НДФЛ для малоимущих
Потерю доходов компенсируют повышением общей налоговой ставки до 16%. Фото: pixabay.com

Правительство Российской Федерации готов рассмотреть предложение об отмене подоходного налога для малообеспеченных, однако при этом предполагается повышение общей налоговой ставки.

О новом варианте реформы стало известно в четверг, 26 декабря. Реализация проекта об отмене НДФЛ направлена на борьбу с социальной несправедливостью, поэтому, в том или ином виде, вероятнее всего, будет осуществлена. При этом государству будет необходимо найти способ восполнения выпадающих доходов.

Как пишут «Ведомости», один из вариантов реформы предусматривает не только отмену подоходного налога для граждан, живущих на сумму МРОТ, но и введение вычета в полуторном размере прожиточного минимума. Общую ставку НДФЛ, в таком случае, предполагается повысить до 16%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Максим Орешкин, министр экономразвития РФ, поддержал идею Валентины Матвиенко об отмене НДФЛ для малообеспеченных.

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