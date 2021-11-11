В Петербурге ставят рекорды по вакцинации от коронавируса

В Петербурге ставят рекорды по вакцинации от коронавируса
В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом с помощью вакцинации. Фото: pexels.com

Замечена положительная динамика в вопросе вакцинации от новой коронавирусной инфекции среди жителей Северной столицы.

Еще несколько недель назад показатели статистики были в разы меньше. Об этом стало известно из данных петербургского комитета по здравоохранению.

Темпы вакцинации начали наращиваться в городе на Неве во время нерабочих дней (30 октября- 7 ноября).

Так, с 30 октября ежедневно прививаются порядка 20 тысяч человек.

Рекорд петербуржцы установили и на этой неделе. Так, например, на первую прививку вчера пришли 18 894 жителя города. Всего было выполнено 29 894 инъекции.

Общее количество петербуржцев, которые сделали ревакцинацию, увеличилось до 89 237 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре Петербурга объяснили, что грозит пенсионерам за отказ от прививки.

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