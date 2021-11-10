В Роспотребназоре Петербурга объяснили, что грозит пенсионерам за отказ от прививки

В городе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте 60 лет и старше.

В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга рассказали, чем грозит пожилым людям отказ от вакцинации от коронавируса. О санкциях пишет «Интерфакс».

В городе в обязательном порядке должны привиться лица в возрасте 60 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями. За вакцинацию работающих пенсионеров отвечают их работодатели, а вот те, кто уже находится на пенсии, несут за себя ответственность самостоятельно.

Напоминаем, что работодатель имеет право отстранять сотрудника за отказ делать прививку. Прививка нужна и для получения QR-кода – это значит, что пенсионеры, отказавшиеся от вакцинации, не смогут посещать многие места в городе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в начале недели первым компонентом вакцины в Петербурге привилось более 17 тысяч человек.