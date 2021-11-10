В Роспотребназоре Петербурга объяснили, что грозит пенсионерам за отказ от прививки

В Роспотребназоре Петербурга объяснили, что грозит пенсионерам за отказ от прививки
Пенсионеры должны сделать прививку. Фото: pixabay

В городе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте 60 лет и старше.

В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга рассказали, чем грозит пожилым людям отказ от вакцинации от коронавируса. О санкциях пишет «Интерфакс».

В городе в обязательном порядке должны привиться лица в возрасте 60 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями. За вакцинацию работающих пенсионеров отвечают их работодатели, а вот те, кто уже находится на пенсии, несут за себя ответственность самостоятельно.

Напоминаем, что работодатель имеет право отстранять сотрудника за отказ делать прививку. Прививка нужна и для получения QR-кода – это значит, что пенсионеры, отказавшиеся от вакцинации, не смогут посещать многие места в городе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в начале недели первым компонентом вакцины в Петербурге привилось более 17 тысяч человек.

вакцинация новости СПб пенсионер Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Жозе Моуринью прокомментировал перебитый пенальти в матче
Жозе Моуринью прокомментировал перебитый пенальти в матче "Зенита" и «Ювентуса»
Локдаун в Петербурге: как живет город в нерабочую неделю
Локдаун в Петербурге: как живет город в нерабочую неделю
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Лужском районе были обнаружены останки мужчины, считавшегося пропавшим
В Роспотребназоре Петербурга объяснили, что грозит пенсионерам за отказ от ...
В Петербург вместе с циклоном «Стефан» придут дожди и тепло
В Выборгском районе происходило горение в неэксплуатируемом, одноэтажном здании
Под Гатчиной выясняют загадочные обстоятельства смерти школьницы
В Отрадное из дома вынесли ювелирки на 2 млн рублей
В Ленобласти обнаружили трупы двух пенсионеров в сгоревшем доме
Беременна в 15: петербурженка собирается рожать от 9-классника