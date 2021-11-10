В начале недели первым компонентом вакцины в Петербурге привилось более 17 тысяч человек

В начале недели первым компонентом вакцины в Петербурге привилось более 17 тысяч человек
В начале недели первым компонентом вакцины в Петербурге привилось более 17 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

По подсчетам специалистов, за минувший понедельник в Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины привилось более 17 тысяч человек.

В понедельник специалисты подчитали, сколько человек привилось первым компонентом вакцины от коронавируса, и сколько инъекций было сделано в городе. По данным Комздрава, всего в Петербурге было сделано 26 722 инъекции, при этом первым компонентом вакцины привились 17 275 человек.

«За минувший понедельник первым компонентом вакцины в городе привито 17275 человек. Всего сделано 26722 инъекций», — сообщает пресс-служба Комздрава.

При этом, по данным оперативного штаба, на 6 ноября полный цикл вакцинации в Северной столице закончило около 2 млн человек. Отмечается, что сертификаты о вакцинации могут получить 1 млн 932 тысячи человек, пока есть те, кто ждет второго укола.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сделать прививку можно в 177 пунктах вакцинации, среди них есть поликлиники и торговые центры.

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