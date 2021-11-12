В Сирии планируют начать производство вакцины «Спутник V»

Министр промышленности САР Зияд Саббаг заявил, что переговоры по началу производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сирии начнутся в ближайшие дни.

«В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что российская вакцина доказала свою эффективность за время ее применения в Сирии.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.