В период нерабочий дней россияне стали пить в два раза больше

Исследование показало рост продаж алкоголя.

В период нерабочих дней россияне потратили примерно на 80% больше денег на алкоголь, чем за аналогичный период в 2020 году. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных ОFD.ru, пишет РИА Новости.

Речь идет о периоде с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Известно, что 27 октября россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем 28 октября. Видимо, люди боялись, что магазины со спиртным будут массово закрываться, поэтому закупились заранее.

Выручка с алкоголя выросла в сетевых магазинах, аэропортах, а вот в парках она, напротив, упала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге уничтожили подпольные цеха с контрафактным алкоголем и сигаретами.