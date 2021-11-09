В Петербурге уничтожили подпольные цеха с контрафактным алкоголем и сигаретами

В Калининском районе Петербурга были найдены более 4 тонн «паленого» алкоголя.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, контрафактная продукция обнаружена на Учительской улице и на Суздальском проспекте.
Так, на Суздальском проспекте изъяли полтонны поддельного спиртного, оборудование, стеклотару и фальшивые акцизные марки.
Нелегальное производство устранили также и на Учительской улице. Там обнаружили 4,2 тонны «паленки», часть их которого уже была разлита по бутылкам. Помимо этого, заметили 167 коробок с контрафактными сигаретами различных марок.
Подозреваемым в организации обоих незаконных производств стал 46-летний уроженец Эстонии. Мужчину задержали.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу Ленинградской области нашли килограмм наркотиков.