В Петербурге уничтожили подпольные цеха с контрафактным алкоголем и сигаретами

В Калининском районе Петербурга были найдены более 4 тонн «паленого» алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, контрафактная продукция обнаружена на Учительской улице и на Суздальском проспекте.

Так, на Суздальском проспекте изъяли полтонны поддельного спиртного, оборудование, стеклотару и фальшивые акцизные марки.

Нелегальное производство устранили также и на Учительской улице. Там обнаружили 4,2 тонны «паленки», часть их которого уже была разлита по бутылкам. Помимо этого, заметили 167 коробок с контрафактными сигаретами различных марок.

Подозреваемым в организации обоих незаконных производств стал 46-летний уроженец Эстонии. Мужчину задержали.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу Ленинградской области нашли килограмм наркотиков.