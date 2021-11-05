В лесу Ленобласти нашли килограмм наркотиков

В лесу Ленобласти нашли килограмм наркотиков
В лесу Ленобласти нашли пакет с наркотиками. Фото: unsplash

Полимерный сверток, содержащий примерно один килограмм наркотического вещества, обнаружили на территории лесополосы Ломоносовского района Ленинградской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

3 ноября, около 15 часов в лесном массиве на территории садоводства «Предпортовец» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проводили оперативно-розыскные мероприятия. В результате чего был найден и изъят довольно крупный полимерный сверток.

Внутри пакета, согласно экспертизе, находилось наркотическое средство. Масса всей пачки составила порядка килограмма.

Возбуждено уголовное дело. В данный момент разыскивается злоумышленник, оставивший пакет в лесу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина разгуливал по лесопарку в Ленинградской области с наркотиками.

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