В лесу Ленобласти нашли килограмм наркотиков

Полимерный сверток, содержащий примерно один килограмм наркотического вещества, обнаружили на территории лесополосы Ломоносовского района Ленинградской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
3 ноября, около 15 часов в лесном массиве на территории садоводства «Предпортовец» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проводили оперативно-розыскные мероприятия. В результате чего был найден и изъят довольно крупный полимерный сверток.
Внутри пакета, согласно экспертизе, находилось наркотическое средство. Масса всей пачки составила порядка килограмма.
Возбуждено уголовное дело. В данный момент разыскивается злоумышленник, оставивший пакет в лесу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина разгуливал по лесопарку в Ленинградской области с наркотиками.