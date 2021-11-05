Мужчина разгуливал по лесопарку в Ленобласти с наркотиками

Во Всеволожском район сотрудники полиции задержали гражданина у которого при себе обнаружено более ста грамм мефедрона.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в поселка Янино-1. В 13:50 в Ржевском лесопарке поселка Янино-1 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сбыл задержан 30-летний неработающий мужчина с наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, у прохожего изъяли 124 грамма запрещенного вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд не нашел причин отправлять под стражу представителя Чечни, пойманного с наркотиками в Петербурге.