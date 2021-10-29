Суд не нашел причин отправлять под стражу представителя Чечни, пойманного с наркотиками в Петербурге

В четверг, 28 октября, Московский районный суд избрал меру пресечения для Ислама Хизриева, представителя Чеченской республики в Северо-Западном федеральном округе. Мужчина подозревается в хранении наркотических веществ.

По информации объединенной пресс-службы судов, сторона обвинения настаивала на заключении под стражу, тодгда как подозреваемый и его защита просили о более мягкой мере. Суд принял во внимание, что на иждивении Хизриева пять несовершеннолетних детей, супруга-инвалид и мать-инвалид, он официально трудоустроен и имеет легальный источник дохода. Аргументы следствия в необходимости строгой меры в итоге признали неубедительными.

Напомним, что 26 октября следователи Московского района Петербурга возбудили в отношении Хизриева уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотиков в крупном размере). По предварительным данным, представитель главы Чечни был задержан сотрудниками ГИБДД, которые, обыскав «Порш Кайен», нашли у водителя несколько грамм психоактивного вещества — мефедрона.

После этого инцидента Хизриеву стало плохо. Из-за резкого ухудшения самочувствия сотрудника чеченского представительства пришлось отправить в Елизаветинскую больницу. Диагноз, правда, пока не озвучили.

Издание 47news пишет, что Хизриев начинал свою карьеру в ГИБДД, а сейчас числится заместителем директора петербургской компании ООО «ТСК Питер», основным видом деятельности которой являются строительно-монтажные работы.

В день задержания Хизриева, 26 октября, стало известно, что фигурантка уголовного дела о распространении наркотиков через даркнет могла совершить еще одно преступление: девушку подозревают в незаконной легализации полмиллиона рублей, вырученных от продажи наркотиков.