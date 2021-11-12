«АвтоВАЗ» полностью приостановил производство автомобилей в Тольятти

«АвтоВАЗ» сегодня полностью приостановил производство в Тольятти из-за нехватки комплектующих деталей.
Об этом сообщается в группе Профсоюзной организации предприятия во «ВКонтакте». Автомобилестроительная компания полностью приостановила производство на всех трах сборочных линиях в Тольятти. Сборку автомобилей пришлось остановить из-за отсутствия электронных компонентов.
На указанных линиях собираются модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sanderо, Lada Granta и Lada Niva Legend. Работников распустили с сохранением двух третей средней заработной платы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до заводов японских автоконцернов в Петербурге не могут доехать комплектующие. Роспотребнадзор потребовал, чтобы все товары, прибывшие из Японии, подвергались усиленной проверке. С чем связано повышение контроля неясно.