Собянин оценил эффективность нерабочих дней в борьбе с коронавирусом

Собянин оценил эффективность нерабочих дней в борьбе с коронавирусом
Сергей Собянин прокомментировал итоги нерабочих дней. Фото: kremlin.ru

Нерабочие дни в Москве, объявленные с 28 октября по 7 ноября, сыграли серьезную роль в снижении заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, по итогам недели сократилось количество вновь выявленных заболевших и число госпитализированных. За последние пять дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях.

Собянин отметил в эфире телеканала «Россия 1»,что «заболеваемость коронавирусом в Москве реально снижается».

Напомним, нерабочие дни в стране ввели с 30 октября по 7 ноября. Властям регионов было предоставлено право продлевать их по своему усмотрению. Первым регионом, где было решено продлить режим нерабочих дней еще на неделю — по 14 ноября, стала Новгородская область. Этот же регион досрочно ушел на «длинные выходные» — с 25 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что причины недостаточной выработки антител после вакцинации от COVID.

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