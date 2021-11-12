Названы причины недостаточной выработки антител после вакцинации от COVID

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Врач-терапевт Анна Баранова рассказала, почему после вакцинации у пациента могут не вырабатываться антитела к коронавирусу.

По ее словам, формирование иммунного ответа зависит от таких факторов, как хронические заболевания, текущие инфекции, авитаминоз, стресс, плохое питание и экология.

Как сообщил ТАСС, Баранова отметила, что к ослаблению иммунитета и реакции на прививку может привести и авитаминоз. Но это не является противопоказанием к вакцинации.

Чтобы вакцинация прошла успешно, специалист рекомендует пройти обследование перед этой процедурой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замечена положительная динамика в вопросе вакцинации от новой коронавирусной инфекции среди жителей Северной столицы.