Названы причины недостаточной выработки антител после вакцинации от COVID

Названы причины недостаточной выработки антител после вакцинации от COVID
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Врач-терапевт Анна Баранова рассказала, почему после вакцинации у пациента могут не вырабатываться антитела к коронавирусу.

По ее словам, формирование иммунного ответа зависит от таких факторов, как хронические заболевания, текущие инфекции, авитаминоз, стресс, плохое питание и экология.

Как сообщил ТАСС, Баранова отметила, что к ослаблению иммунитета и реакции на прививку может привести и авитаминоз. Но это не является противопоказанием к вакцинации.

Чтобы вакцинация прошла успешно, специалист рекомендует пройти обследование перед этой процедурой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замечена положительная динамика в вопросе вакцинации от новой коронавирусной инфекции среди жителей Северной столицы.

Антитела к COVID-19 вакцинация коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
Школьница из Петербурга стала одной из самых красивых девочек мира
Школьница из Петербурга стала одной из самых красивых девочек мира
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы причины недостаточной выработки антител после вакцинации от COVID
Бузова вновь угодила в больницу: на этот раз из-за руки
Управление соцпитания Петербурга возглавила заместитель уволенного Алексея ...
В России второй день подряд выявили больше 40 тысяч заражений COVID
Названа стоимость выступлений российских артистов под Новый год
В Кремле назвали мировой практикой введение QR-кодов на транспорте
В бюджете Петербурга не нашлось средств на обещанный жителям парк «Тучков Буян»
Пьяного водителя без прав, улетевшего в кювет в Пушкине, задержали