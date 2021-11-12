Непривитых сотрудников начнут отстранять от работы с 15 ноября

Непривитых сотрудников начнут отстранять от работы с 15 ноября
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сотрудников предприятий и организаций уклоняющихся от вакцинации против коронавируса без медицинских противопоказаний, начнут отстранять от работы.

Такие меры начнут действовать с 15 ноября. До этой даты сотрудники организаций обязаны предоставить QR-код или справку о медпротивопоказаниях.

Как сообщила пресс-служба Гоструда, в противном случае работодатель вправе отправить его «домой» без сохранения зарплаты.

Напомним, что управление Роспотребнадзора обязало вакцинировать первым компонентом прививки всех работников Санкт-Петербурга до 15 декабря, а вторым — до 15 января 2022 года.

Кроме того, работодатель также имеет право отстранить от работы не вакцинированного сотрудника старше 60-лет до окончания эпидемии коронавируса без сохранения зарплаты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причины недостаточной выработки антител после вакцинации от COVID. Чтобы вакцинация прошла успешно, специалист рекомендует пройти обследование перед этой процедурой.

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