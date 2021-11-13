В больнице Святого Георгия не вакцинирован 91% COVID-пациентов

В больнице Святого Георгия в Петербурге 91% ковид-пациентов — непривитые горожане. Об этом рассказал главврач медучреждения Валерий Стрижелецкий.

По его словам, в группу риска входят непривитые пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями. На ИВЛ находятся 55 из 60 пациентов.

Главврач больницы отметил в ходе прямой трансляции на странице губернатора Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте», что результаты лечения привитых больных в 12 раз лучше, чем непривитых.

«Вакцинация – лучшее спасение от коронавируса», — подчеркнул Стрижелецкий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти два миллиона петербуржцев привились от COVID-19. В настоящее время в городе развернуто 9 488 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями. Доля свободного коечного фонда составляет 37,85%.