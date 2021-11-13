Прокуратура заинтересовалась старым клипом на песню Oxxxymiron

Прокуратура заинтересовалась старым клипом на песню Oxxxymiron
Рэпер Оксимирон. Фото: https://www.instagram.com/norimyxxxo/

В ведомство обратился священнослужитель, который хочет, чтобы видео не могли посмотреть подростки.

Пермская прокуратура проведет проверку ранее запрещенного клипа на песню рэпера Оксимирона под названием «Последний звонок». Проверку инициировал начальник отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ протоиерей Игорь Ануфриев. Об этом пишет URA.RU.

Священнослужитель полагает, что просмотр клипа может вдохновить подростков на плохие поступки. Он надеется, что все копии видеозаписи будут удалены из свободного доступа. Напоминаем, что в клипе на «Последний звонок» использованы кадры из эстонского фильма «Класс», повествующего о двух подростках, устроивших стрельбу в школе.

Ранее, в 2018 году, Роскомнадзор уже заблокировал доступ к более чем 860 копиям ролика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксимирон выпустил новый альбом, но совсем не тот, которого так ждали.

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