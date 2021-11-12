Оксимирон выпустил новый альбом, но совсем не тот, которого так ждали

Оксимирон выпустил новый альбом, но совсем не тот, которого так ждали
Рэпер Оксимирон. Фото: https://www.instagram.com/norimyxxxo/

Релиз содержит 36 песен, многие из которых были ранее доступны для прослушивания.

Рэпер Оксимирон сегодня, 12 ноября, выпустил первый крупный релиз спустя шесть лет после выхода «Горгород». Это третий альбом под названием «Смутное время», в который вошли 36 песен.

Оксимирон выпустил микстейп. Фото: скриншот Instagram

Работа представляет из себя сборник треков, многие из которых были выпущены в течение долгого творческого перерыва. Среди них, например, Konstrukt, «Биполярочка», фит с группой Би-2 «Пора возвращаться домой», фит с группой 25/17 «Северная страна», «Машина прогресса» и другие. В микстейп также попали песни, которые Оксимирон писал для хип-хоп баттла.

Несмотря на то, что большая часть альбома не удивила поклонников, есть и несколько новых песен. Среди них «Мох» и «Колесо», а также недавно вышедшие «Цунами» и «Организация».

«И этого мы ждали 6 лет?»,

— недоумевают преданные поклонники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксимирон написал ответ на обвинения бывшей девушки в абьюзе.

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