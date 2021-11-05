Оксимирон написал ответ на обвинения бывшей девушки в абьюзе

Оксимирон написал ответ на обвинения бывшей девушки в абьюзе
Оксимирон написал ответ на обвинения бывшей девушки в абьюзе. Фото: Instagram/norimyxxxo

Известный рэпер Oxxxymiron подвел итоги скандала, который разразился после выхода его нового клипа «Кто убил Марка», в котором музыкант рассказывает про свое прошлое. Его бывшая девушка Вера Маркович после просмотра ролика написала пост, в котором обвинила Оксимирона в абьюзе и психологическом насилии.

Oxxxymiron ответил на заявление своей экс-партнерши об их сложных взаимоотношениях в прошлом. По словам рэпера, девушка очень помогла ему в начале карьеры, и их история любви, действительно, была очень сложная и травматичная для них обоих. Артист сожалеет, что причинил девушке столько боли и берет ответственность за свои поступки.

«На днях моя бывшая девушка Вера Маркович, с которой мы встречались в 2011—2012 годах, и которая очень помогла мне в начале карьеры, поделилась в сети болью, связанной с нашими взаимоотношениями. Во многом её слова были справедливы. У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить», — заявил Oxxxymiron.

Кроме того рэпер отметил, что многие СМИ неправильно трактовали слова девушки изначально. Сама Вера Маркович написала новый пост, в котором отметила, что она «не пыталась обвинить его в каком-либо насилии», но важно было проговорить публично все эмоции, потому что «не было возможности прожить свою боль через тексты треков».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 5 ноября, Oxxxymiron выпустил клип на свою новую песню «Цунами». Уже скоро выйдет альбом артиста, — «Смутно время».

Oxxxymiron абьюз конфликт оксимирон Россия рэп-исполнитель


 

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