Oxxxymiron выпустил новый клип о буднях рептилоида

Oxxxymiron выпустил новый клип о буднях рептилоида
Рэпер Оксимирон выпустил еще один клип. Фото: oxxxymironofficial / Youtube

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) выпустил клип на свою новую песню «Цунами». Видеоролик опубликован на канале исполнителя в YouTube.

В анимационном ролике рассказывается о буднях рептилоида, который пытается стать человеком. Трек «Цунами» отличается от предыдущих песен рэпера.

Музыкальная аранжировка ближе к року, чем к традиционному рэпу. В песне можно услышать игру на гитаре и живые барабаны. Сам музыкант сочетает речитатив с пением, что также нетипично для него.

В конце ролика можно увидеть обложку предстоящего альбома и его название — «Смутное время».

В подписи к видео отмечается, что над композицией рэпер работал вместе с тверской рок-группой «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские популярные музыканты записали альбом на стихи Осипа Мандельштама к 130-летию творчества поэта. Трибьют-проект Романа Билерова получил название «Сохрани мою речь навсегда».

Oxxxymiron клип музыка


 

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