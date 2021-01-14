Oxxxymiron, Noize MC, Лагутенко и другие звезды записали альбом к 130-летию Мандельштама

Российские популярные музыканты записали альбом на стихи Осипа Мандельштама к 130-летию творчества поэта. Трибьют-проект Романа Билерова получил название «Сохрани мою речь навсегда».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта, в альбом вошла 21 композиция, написанная 24 музыкантами на выбранные ими стихотворения.

В проекте приняли участие Леонид Агутин, Илья Лагутенко, рэп-исполнители Noize MC и Oxxxymiron, группы IOWA, Mgzavrebi, Tequilajazz, композитор Александр Маноцков и другие.

«Наш замысел родился от любви к Мандельштаму и казался невыполнимым. Но та же любовь, что его родила, дала настойчивость нам объединиться и работать, преодолевая трудности. Вышло настоящее чудо — причем объемное: от меланхолического диско до рэп-пророчества», – пояснил продюсер проекта.

Трибьют-проект доступен на стриминговых сервисах. Еженедельно на официальном YouTube-канале проекта будет выходить клипы на композиции с альбома.

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