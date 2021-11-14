В Ленобласти из-за ковида запретили все массовые мероприятия

В Ленобласти из-за ковида запретили все массовые мероприятия
В Ленобласти введены новые ковид-огрраничение. Фото: lenobl.ru/ru

Новые правила работы коснутся также и ресторанов, и салонов красоты.

В четверг, 11 ноября, вступили в силу новые ограничения. Так, в Ленинградской области запретили проведение всех массовых мероприятий.

Помимо прочего, все салоны красоты, косметические салоны и парикмахерские должны ограничить количество посетителей. Ношение масок обязательно. В «красной» зоне заполняемся не должна превышать 50% посадочных мест, а в желтой — 75%.

Ограничения будут действовать и в отношении общепита. В «красной» и «желтой» зонах рестораны и кафе могут обслуживать своих клиентов только навынос или с доставкой на дом. Днем же допустимо использование не более 50% посадочных мест в «красной» зоне и не более 75% в «желтой».

Отмечается, что посуду в общепите должны мыть в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов. В другом случае, возможно использование одноразовой посуды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хирург рассказал об одном из самых опасных последствий коронавируса.

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