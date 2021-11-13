Хирург рассказал об одном из самых опасных последствий коронавируса

Хирург рассказал об одном из самых опасных последствий коронавируса
Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем. Фото: Pixabay

Сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов рассказал о том, что наиболее ярким и одним из самых опасных последствий ковида являются тромбозы, которые могут привести к летальному исходу даже после острой фазы инфекции.

По словам специалиста, тромбозы чаще наблюдаются у тяжелых и среднетяжелых вариантов течения коронавируса.

«Но в то же время риск тромбообразования сохраняется и после перенесенной новой коронавирусной инфекции, на протяжении некоторого времени», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге может сформироваться через пару месяцев в случае, если темп прививочной кампании сохранится на должном уровне.

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