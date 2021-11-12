Дмитрий Лисовец: коллективный иммунитет в Петербурге может сформироваться через пару месяцев

Дмитрий Лисовец: коллективный иммунитет в Петербурге может сформироваться через пару месяцев
Коллективный иммунитет в Петербурге может сформироваться через пару месяцев с учетом сохранения темпов вакцинации. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает, что коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге может сформироваться через пару месяцев, если темп прививочной кампании сохранится на должном уровне.

В Петербурге продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. По мнению главы комитета по здравоохранению, если не сбавлять темпы, то коллективный иммунитет в Северной столице может быть установлен уже через пару месяцев. Об этом Дмитрий Лисовец сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Сейчас первично прививаются около 18-19 тысяч горожан. Но, по словам Дмитрия Лисовца, нужно помнить, что у тех, кто вакцинировался год назад, по прошествии года перестают действовать сертификаты. Таким горожанам придется вакцинироваться повторно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудница Роспотребнадзора потеряла зрение из-за коронавируса. В последствии зрение девушке удалось восстановить.

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