Сотрудница Роспотребнадзора от коронавируса временно ослепла на оба глаза

После коронавируса у одной из сотрудниц петербургского Роспотребнадзора выявили неприятное последствие: девушка ослепла на оба глаза, но, к счастью, это было временно.

Сотрудница Роспотребнадзора потеряла зрение из-за коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.

«У меня в коллективе девочка заболела. И она ослепла. На оба глаза. Сейчас ей восстановили зрение, но на достаточно длительное время, в районе двух недель, она потеряла зрение», — заявила врач.

В последствии зрение девушке удалось восстановить. Глава комздрава Дмитрий Лисовец также отметил, что такое последствие коронавируса редко, но возможно, как и потеря обоняния.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре заявили, что около 80% людей, которые скончались от коронавируса в Петербурге, были старше 60 лет. Наталия Башкетова считает, что в пожилом возрасте чаще всего присутствуют хронические заболевания, которые усложняют течение коронавируса и могут привести к смертельным исходам.