Сотрудница Роспотребнадзора от коронавируса временно ослепла на оба глаза

Сотрудница Роспотребнадзора от коронавируса временно ослепла на оба глаза
Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После коронавируса у одной из сотрудниц петербургского Роспотребнадзора выявили неприятное последствие: девушка ослепла на оба глаза, но, к счастью, это было временно.

Сотрудница Роспотребнадзора потеряла зрение из-за коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.

«У меня в коллективе девочка заболела. И она ослепла. На оба глаза. Сейчас ей восстановили зрение, но на достаточно длительное время, в районе двух недель, она потеряла зрение», — заявила врач.

В последствии зрение девушке удалось восстановить. Глава комздрава Дмитрий Лисовец также отметил, что такое последствие коронавируса редко, но возможно, как и потеря обоняния.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре заявили, что около 80% людей, которые скончались от коронавируса в Петербурге, были старше 60 лет. Наталия Башкетова считает, что в пожилом возрасте чаще всего присутствуют хронические заболевания, которые усложняют течение коронавируса и могут привести к смертельным исходам.

дмитрий лисовец коронавирус медицина наталия башкетова новости СПб Роспотребнадзор слепота


 

Новости партнеров
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотрудница Роспотребнадзора от коронавируса временно ослепла на оба глаза
Представитель Кремля Дмитрий Песков привился «Спутником Лайт»
Как справляться с тревогой и научиться слушать себя
Специалист рассказал, как не попасться на крючок маркетологов в ...
Петербургский «Зенит» обыграл греческий «Олимпиакос» со ...
В Приморском районе Петербурга от пожара пострадал «Фольксваген Поло»
Следствие по делу Барабанщикова: ущерб бюджету Петербурга составил 23 млн
Петербург выкупит у ВТБ индустриальный парк «Марьино» за 2,6 млрд ...