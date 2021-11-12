Роспотребнадзор: больше половины людей в Петербурге, умерших от COVID-19, были старше 60

Больше половины людей в Петербурге, умерших от COVID-19, были старше 60. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Больше половины людей в Петербурге, умерших от COVID-19, были старше 60. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Роспотребнадзоре выяснили, что 80% людей, которые скончались от коронавируса в Петербурге, были старше 60 лет.

Больше половины умерших от COVID-19 людей в Петербурге были старше 60 лет. Руководитель Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова рассказала в эфире программы «Петербург — город решений» телеканала «Санкт-Петербург», почему было принято решение об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

«Мы видим, что из взрослого совокупного населения у нас болеют преимущественно лица 60 лет и старше. Это составляет наибольшую возрастную группу и удельный вес», — отметила главный санитарный врач.

Специалист считает, что в пожилом возрасте чаще всего присутствуют хронические заболевания, которые усложняют течение коронавируса и могут привести к смертельным исходам. Среди умерших от COVID-19 в Петербурге, по словам Башкетовой, 80% — это люди, которые были старше 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что обязательной вакцинации в России пока не введена. Так он прокомментировал слова директора центра имени Гамалеи, вирусолога Александра Гинцбурга об обязательной вакцинации.