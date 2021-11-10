Песков отметил, что решений об обязательной вакцинации в России не принималось

Песков отметил, что решений об обязательной вакцинации в России не принималось
Песков отметил, что решений об обязательной вакцинации в России не принималось. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова директора центра имени Гамалеи, вирусолога Александра Гинцбурга ответив, что обязательной вакцинации в России пока не введена.

Директор центра имени Гамалеи, вирусолог Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной в РФ, на что Песков ответил, что на данный момент никакой обязательной вакцинации не предусмотрено.

«Никаких решений на федеральном уровне до сих пор не принималось», — отметил Дмитрий Песков

Также Дмитрий Песков ответил на вопрос о планах по сохранению QR-кодов после завершения эпидемии. Так, может ли остаться QR-код в качестве цифрового удостоверения личности. На такие вопросы пресс-секретарь президента ответил, что такая возможность вообще не рассматривается, так как не известно когда закончится пандемия, и это невозможно спрогнозировать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению Гинцбурга, пандемия в России пойдет на спад только при условии вакцинации 70-75% населения. Эксперт утверждает, что необходимо также вакцинировать детей.

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