Гинцбург считает, что вакцинацию в России необходимо сделать обязательной

Вакцинация от коронавируса в России необходима в обязательном порядке.

Жители России должны обязательно вакцинироваться. Своим мнением поделился директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург в интервью «Российской газете».

«Данный препарат (вакцина от коронавируса) должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — считает Александр Гинцбург.

По мнению эксперта, пандемия в России пойдет на спад только при условии вакцинации 70-75% населения. Гинцбург утверждает, что необходимо вакцинировать детей. Люди без прививки от коронавируса наносят ущерб не только себе, но и своим близким и окружающим, утверждает эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, назальная вакцина может стать хорошим дополнением основной инъекции от коронавируса.