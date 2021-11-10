Гинцбург: назальная вакцина станет дополнением обычной инъекции от COVID-19

Гинцбург: назальная вакцина станет дополнением обычной инъекции от COVID-19
Назальная вакцина станет дополнением обычной инъекции от COVID-19. Фото: Pixabay

Вакцина от коронавируса в форме назального спрея не сможет заменить обычную прививку. Она станет лишь дополнением к препарату, который вводится под кожу.

Еще один барьер на пути инфекции в организм поможет организовать вакцина в форме спрея, однако она не сможет стать полноценной заменной подкожной инъекции. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поделился в интервью с «Российской газетой».

«Назальная создает местный иммунитет в носоглотке. И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм. Значит, мы создаем с помощью назальной вакцины защиту на слизистой носоглотки. А та, которая сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера», — отметил Александр Гинцбург.

По мнению эксперта вакцины должны друг друга дополнять. Также Гинцбург заявил, что срок регистрации назальной вакцины зависит от финансирования и клинических испытаний. Все это может быть осуществлено к середине 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению Александра Гинцбурга, вакцинироваться назальным препаратом нужно будет раз в полгода.

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