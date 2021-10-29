Гинцбург: прививаться назальной вакциной от COVID нужно будет раз в полгода

Вакцинироваться назальным препаратом от COVID-19 необходимо будет не чаще чем раз в полгода. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, возможно, использовать такой препарат придется даже реже. Однако сейчас пока рано говорить о точном сроке действия назальной вакцины.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург подчеркнул, что в дальнейшем этот вопрос будет изучен лучше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на основе «Спутника V» в России могут появиться целых две назальных вакцины. В клиническом исследовании назальной вакцины примут участие 500 добровольцев. Испытания завершатся 31 декабря 2023 года.