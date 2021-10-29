Гинцбург: прививаться назальной вакциной от COVID нужно будет раз в полгода

Гинцбург: прививаться назальной вакциной от COVID нужно будет раз в полгода
Возможно, использовать назальный препарат придется даже реже. Фото: комитет по здравоохранению

Вакцинироваться назальным препаратом от COVID-19 необходимо будет не чаще чем раз в полгода. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, возможно, использовать такой препарат придется даже реже. Однако сейчас пока рано говорить о точном сроке действия назальной вакцины.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург подчеркнул, что в дальнейшем этот вопрос будет изучен лучше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на основе «Спутника V» в России могут появиться целых две назальных вакцины. В клиническом исследовании назальной вакцины примут участие 500 добровольцев. Испытания завершатся 31 декабря 2023 года.

александр гинцбург коронавирусная пандемия назальная вакцина


 

Новости партнеров
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гинцбург: прививаться назальной вакциной от COVID нужно будет раз в полгода
Минивэн вылетел на трамвайные пути на Дальневосточном, есть пострадавший
Спасатели вырезали водителя из авто после ДТП с фурой в Ленобласти
После нерабочих дней петербургские школы могут перевести на дистанционку
В Пулково в пятницу задержан один авиарейс
Вице-мэр Ракова назвала ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной
Ученые в Боливии заявили, что смертность от COVID-19 снижается в высокогорье
Врач Чурадзе предупредил россиян об опасности незавершенного цикла ...