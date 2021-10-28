На основе «Спутника V» в России могут появится целых две назальных вакцины

На основе "Спутника V" в России могут появится целых две назальных вакцины. Фото: Pixabay

На основе "Спутника V" в России могут появится целых две назальных вакцины. Фото: Pixabay

В России ожидается появление двух назальных вакцин, изготовленных на основе «Спутника V». Так одна из них будет в форме капель, а другая — в форме спрея.

Вакцины, как предполагается, будут изготовлены двумя компаниями — центром имени Гамалеи, а также компанией «Генериум», которой была продана лицензия на разработку такой формы препарата. Об этом глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург рассказа «Интерфаксу».

«Мы продали «Генериуму» лицензию на назальную форму вакцины «Спутник V». Их вакцина будет отдельно проходить процедуру регистрации. Мы будем выпускать назальную форму вакцины «Спутник V» в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея, а у них — жидкие капли со стабилизатором. Таким образом, «Генериум» разрабатывает собственную форму нашего препарата «Спутник V»», — заявил Александр Гинцбург.

По словам главы центра имени Гамалеи, другие производителя также могут купить у института лицензию на использование вакцины. Это несет экономическую выгоду для центра.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам генерального директора компании «Генериум», интраназальная форма вакцины вводится в нос и переносится гораздо проще, при этом ничем не уступает привычной прививке.