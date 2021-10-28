В России разработали вакцину «Спутник V» в виде спрея для носа. Ее могут начать использовать уже летом

В Российской Федерации научно-производственная компания «Генериум» уже подала заявку на клинические испытания «Спутника V». Однако в этот раз речь идет не о классической вакцине, вводимой внутримышечно, а о спрее.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора компании Даниила Талянского, назальная форма отечественной вакцины будет переносится намного легче.

По словам Талянского, интраназальная форма вакцины вводится в нос и переносится гораздо проще, при этом ничем не уступает привычной прививке.

Руководитель «Генериума» считает, что официально зарегистрировать вакцину компании позволят примерно через 6-8 месяцев. Стоит отметить, что ровно год назад «Генериум» стала одним из производителей традиционной формы «Спутника V», используемой для инъекции вещества в мышцу.

Напомним, что вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, стала первой одобренной к применению вакциной от коронавируса в мире. О регистрации сообщил лидер России Владимир Путин 11 августа 2020 года.

Некоторое время назад стало известно о том, что к концу текущего года планируется завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. Руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов рассказал любопытный факт о съедобной вакцине от коронавируса. Оказывается, лекарство будет со вкусом ряженки. Над вакциной со вкусом топленого молока трудятся ученые Петербурга. Доклинические испытания планируют закончить уже к началу 2022 года.

Еще одну вакцину в необычной форме создают в петербургском НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева. Лекарство от коронавируса в форме капель. Препарат назвали «Корфлювек». По словам замдиректора НИИ по научной работе института Дарьи Даниленко, доклинические испытания вакцины уже закончились. В следующем году намереваются провести его клинические исследования. Препарат сможет контролировать коронавирусную инфекцию еще на начальных стадиях, а также облегчать течение болезни.