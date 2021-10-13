Минздрав дал согласие на клинические испытания назальной вакцины от COVID-19

Минздрав дал согласие на клинические испытания назальной вакцины от COVID-19
Вакцина в виде спрея будет двухкомпонентной. Фото: Pixabay

Центр имени Гамалеи получил разрешение от Минздрава России на проведение клинических испытаний назальной вакцины «Спутник V».

Информация об этом появилась в госреестре разрешений клинических исследований. Минздрав дал согласие на проведение исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» в виде спрея при участии взрослых добровольцев.

В клиническом исследовании назальной вакцины примут участие 500 добровольцев. Испытания завершатся 31 декабря 2023 года.

Вакцина в виде спрея будет двухкомпонентной. По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, этот препарат подойдет для вакцинации детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России вакцинация детей от COVID может начаться в январе 2022 года.

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