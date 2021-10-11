В России вакцинация детей от COVID может начаться в январе 2022 года

В скором времени в стране могут начать прививать и детей, рассказала главвач московской больницы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В скором времени в стране могут начать прививать и детей, рассказала главвач московской больницы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация детей от коронавируса в России может начаться в январе 2022 года. Об этом рассказала главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

По ее словам, в настоящее время в столице проходит исследование вакцины «Спутник V» для подростков от 12 до 17 лет.

Специалист рассказала в эфире Первого канала 11 октября, что вакцинация является единственным способом борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2. Пока что она проводится на территории России только для совершеннолетних.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки первым компонентом вакцинировались 1880 человек, завершили курс вакцинации — 3 887. Запас вакцин от COVID-19 в Северной столице составляет 899 012 доз.