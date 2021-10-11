За сутки вакцинацию от COVID прошли почти 4 тысячи петербуржцев

За сутки вакцинацию от COVID прошли почти 4 тысячи петербуржцев
Вакцинации в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге за последние сутки первым компонентом вакцинировались 1880 человек, завершили курс вакцинации — 3 887.

По данным на субботу, 11 сентября, с начала массовой вакцинации 1 593 156 петербуржцев привиты первым компонентом, при этом 1 741 554 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».

Как сообщили на сайте администрации города, запас вакцин от COVID-19 в Северной столице составляет 899 012 доз. Привиться горожане могут в 174 прививочных пунктах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коэффициент распространения COVID в Петербурге превысил норму.

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