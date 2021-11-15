Константин Сухенко получил должность представителя губернатора в ЗакСе

Константин Сухенко стал представителем губернатора в ЗакСе. Фото: Администрация Петербурга

Константин Сухенко стал представителем губернатора в ЗакСе. Фото: Администрация Петербурга

Должность представителя губернатора Северной столицы в Законодательном Собрании Петербурга получил Константин Сухенко.

Соответствующее распоряжение о назначении Сухенко представителем губернатора подписал глава города на Неве Александр Беглов.

До того, как занять данную должность Константин Сухенко был председателем Комитета по культуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главным архитектором Петербурга назначен Павел Соколов – сын Соколова-старшего, который занимал этот пост в 1986-1992 годах. Ранее новоиспеченный архитектор занимал должность первого заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре. Павел Соколов отучился в Ленинградском инженерно-строительном институте по специальности «Архитектура».