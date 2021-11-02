Стало известно, кто станет главным архитектором Петербурга

Стало известно, кто станет главным архитектором Петербурга
Павел Соколов станет главным архитектором города. Фото: Смольный

На пост назначен Павел Соколов – сын Соколова-старшего, который занимал этот пост в 1986-1992 годах.

Павла Соколова назначили главным архитектором Санкт-Петербурга. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом сегодня, 2 ноября, пишет «Фонтанка».

Врио главы КГА Юлия Киселева, комментируя новость, подтвердила ее. Она отметила, что Соколов будет выполнять прежние обязанности, а также у него появятся новые. Теперь чиновник будет отвечать в том числе за архитектурно-градостроительный облик Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что Павел Соколов отучился в Ленинградском инженерно-строительном институте по специальности «Архитектура», после чего трудился в Ленинградском зональном научно-исследовательском институте экспериментального проектирования. С 2016 года чиновник занимал должность первого замглавы комитета по градостроительству, а теперь станет главным архитектором города – прям как Соколов-старший, который был на этом посту в период с 1986 по 1992 годы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный архитектор Петербурга покидает пост по собственному желанию.

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