Главный архитектор Петербурга покидает пост по собственному желанию

Главный архитектор Петербурга покидает пост по собственному желанию
Владимир Григорьев не комментирует свой уход, отсылая прессу в отдел кадров Смольного. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Владимир Григорьев написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает «Фонтанка». Существует вероятность, что кресло председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Северной столицы покинет Владимир Григорьев. Чиновник подал заявление об уходе сегодня, 30 октября.

Сам Григорьев не комментирует свой уход, отсылая прессу в отдел кадров Смольного. Известно, что глава комитета по градостроительству возглавляет пост с 2015 года.

Вероятной заменой на руководящем посту может стать Юлия Киселева, которая в прошлом уже возглавляла комитет, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, вблизи Российской национальной библиотеки в Петербурге благоустроили площадь, сквер и обновили фонтан, а гранитные плиты украсили цитатами классиков.

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