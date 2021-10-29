ЦПКиО имени Кирова будет пускать посетителей без QR-кодов

Платным вход будет с 4 по 7 ноября, а также после 20:00. Фото: "ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове" "ВКонтакте"

Платным вход будет с 4 по 7 ноября, а также после 20:00. Фото: "ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове" "ВКонтакте"

В период нерабочих дней для входа в ЦПКиО им. Кирова QR-код не потребуется.

Работать пространство на Елагином острове будет с 6:00 до 22:00, платить за вход придется только при посещении после 20:00 и по выходным, то есть 4—7 ноября включительно. В первые три дня ноября вход свободный.

Как сообщили на странице парка в соцсети «ВКонтакте», продолжат работу домики с пышками и горячими напитками, а в кафе и ресторанах можно заказывать что-либо только навынос.

Для посетителей также останутся доступны мини-зоопарк, спортивные и детские площадки. QR-код потребуется для прохода в Музей художественного стекла, Елагиноостровский дворец-музей и Выставочные залы Конюшенного корпуса.

Концерты военно-духового оркестра приостановлены, а запланированные на 3 ноября «Елагинские вечера» отменили. Купленные билеты горожане смогут использовать для посещения последующих концертов — либо их можно вернуть.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Новую Голландию» и «Петергоф» можно будет посетить без QR-кода во время локдауна.