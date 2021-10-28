«Новую Голландию» и «Петергоф» можно будет посетить без QR-кода во время локдауна

&#171;Новую Голландию&#187; и &#171;Петергоф&#187; можно будет посетить без QR-кода во время локдауна
Прогуляться по паркам Петергофа можно будет без ограничений. Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Общественное пространство «Новая Голландия» и парки музея-заповедника «Петергофа» будут работать без ограничений в период нерабочих дней. Об этом сообщили в их официальных группах в «ВКонтакте».

Так, в «Петергофе» можно будет бесплатно и без ограничений посетить Нижний парк, Александрию и Ораниенбаум. QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации, либо справка о медотводе и отрицательный ПЦР-тест потребуются только для прохода в музеи. Детям документы не потребуются.

Продолжит работать и «Новая Голландия». Пройти в парк все желающие смогут без QR-кода. Кафе будут работать на доставку и навынос, магазины закроются. Спортивные студии перейдут на дистанционный режим работы.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилым петербуржцам обещают разрешить посещать театры и музеи со справкой вместо QR-кода.

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