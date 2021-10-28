Пожилым петербуржцам обещают разрешить посещать театры и музеи со справкой вместо QR-кода

Будут применяться альтернативные варианты для лиц старше 60 лет, у которых нет аккаунта на госуслугах и есть сложности с получением QR-кода. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Будут применяться альтернативные варианты для лиц старше 60 лет, у которых нет аккаунта на госуслугах и есть сложности с получением QR-кода. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Жители Петербурга преклонного возраста смогут посещать театры и музеи без QR-кода, а с бумажной справкой. Об этом заявил зампредседателя комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Речь идет о петербуржцах старше 60 лет, у которых не всегда есть возможность предъявить QR-код на электронном устройстве.

Как сообщил «Петербургский дневник», Ситов отметил, что у пенсионеров будет возможность показать справку о прививке в бумажном виде. Также бумажные справки о вакцинации и медотводе смогут предоставить иностранные граждане.

Напомним, в России впервые с начала пандемии выявили более 40 тыс. заражений за сутки (40 096). С начала пандемии в стране зафиксировали 8 392 697 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 159 случаях, за все время пандемии скончались 235 057 пациентов с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наиболее часто COVID-19 в России болеют люди преклонного возраста. Среди лиц старше 65 лет число новых случаев коронавируса продолжает увеличиваться.